Taekwondo, ritorna Assunta Cennamo ed è subito ad un passo dal bronzo

Dopo cinque anni di stopta sul tatami grazie al maestro Salvatore Perna delTeam Perna ed ha sfiorato la medaglia ai Campionati Italiani«Questo sport scorre nelle mie vene, tutti i giorni sfruttavo le mie ore libere per allenarmi anche con la stanchezza dopo 12 ore di lavoro. Dovevo allenarmi, così dopo due mesi sono salita sul tatami con il 20% di quel che ero all’epoca ma una persona mi disse: non guardare indietro, guarda avanti. Ho guardato avanti, ho combattuto con quel che ho potuto fare in due mesi di allenamento e non poteva andare meglio di così. Un’esperienza che ha risvegliato in me una luce spenta. Tempo al tempo».Cosìche dopo cinque anni è tornata su un campo di gara partecipando ai Campionati Italiani Senior cinture nere 2024, organizzati dalla Federazione Italiana, che si sono tenuti al Palasport di Giugliano in Campania ed hanno regalato emozioni incredibili.