Sport.quotidiano.net - Spal, per i tre punti e per l’orgoglio. Cancellare l’incubo di Pontedera

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il disastro diè ancora davanti agli occhi dei tifosi della, che dopo il tris di vittorie di fila non si aspettavano certo un’umiliazione del genere. Serve una reazione immediata della squadra di Dossena, che oggi alle 17,30 allo stadio Mazza contro la lanciatissima Vis Pesaro ha l’opportunità di tornare subito in carreggiata e riprendere la marcia interrotta dopo il successo casalingo con la Torres. È quel tipo di prestazione che si chiede a gran voce ad Antenucci e compagni, troppo brutti per essere veri nel posticipo dello stadio Mannucci. A differenza del, che veniva da una lunga serie negativa, la Vis Pesaro è senza dubbio tra le squadre più forma del campionato. Una sorta di rivelazione, considerando che la scorsa stagione si è salvata all’ultimo minuto dei playout con la Recanatese e quest’anno gravita addirittura in quarta posizione.