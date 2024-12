Sport.quotidiano.net - Rossoblù in emergenza: sfida alla Juventus senza Karlsson e Dominguez

Mercoledì isaranno in campo a Lisbona per la Champions,e De Silvestri fuori lista e Italiano è chiamato a valutare le rotazioni, in virtù delle assenze di Orsolini e Lykogiannis che sono andate ad aggiungersi a quelle dei lungodegenti Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi. Classificamano però, l’Europa è già scivolata via, mentre la sfide di campionato cone Fiorentina offrono la chance di ricucire e tornare in corsa per l’Europa. Con laè la partita con la P maiuscola e Italiano punta all’undici migliorecalcoli: peccato che cattive notizie arrivinovigilia. Italiano dovrà valutare le condizioni di un paio di potenziali titolari questa mattina: l’è sempre più grave, uno dei due potenzialiin dubbio potrebbe essere Miranda.