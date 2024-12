Romatoday.it - Roma Femminile-Como 2-1: Giacinti e Di Guglielmo firmano la rimonta romanista

Leggi su Romatoday.it

Lavince per due a uno contro il. Le giallorosse conquistano i tre punti al Tre Fontana indopo il vantaggio iniziale delle lombarde arrivato dopo un errore di Ceasar. Le campionesse d'Italia restano mentalmente in partita e fanno valere le differenze tecniche in campo.