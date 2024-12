Sport.quotidiano.net - Promozione. "Trodica favorito, ma occhio al Casette Verdini»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Giulio Spadoni, esperto direttore sportivo dell’Azzurra Colli, presenta il turno del girone B didove si giocano gare interessanti per l’alta e per la bassa classifica. Aurora Treia-Azzurra Sbt: "Finora l’Aurora è la delusione più clamorosa del campionato considerando il budget, ciò significa che a volte agli investimenti non corrispondono i risultati, l’Azzurra è reduce dalla vittoria sul quotato Porto Sant’Elpidio. È una gara aperta". Grottammare-Elpidiense Cascinare: "Il Grottammare sta facendo un’ottima stagione, l’Elpidiense Cascinare ha dato segnali di ripresa dopo un inizio difficile. Sarà una partita combattuta e aperta a ogni risultato". Monticelli-Palmense: "Il pronostico è favorevole alla Palmense che merita di stare nelle zone alte della classifica". Sangiorgese-Corridonia: "Per la Sangiorgese è una gara da vincere altrimenti sarà complicato colmare il gap nel girone di ritorno".