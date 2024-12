Ilgiorno.it - Prima della Scala 2024, La forza del destino di Giuseppe Verdi. La diretta

Milano, 7 dicembre– Il tanto atteso giorno è arrivato e Milano è in festa. Oggi, 7 dicembre, nel giorno di Sant’Ambrogio, patronocittà, va in scena la. Ad inaugurare la stagione d’Opera/2025 ‘Ladel’ didal Maestro Riccardo Chailly, con la regia di Leo Muscato, le scene di Federica Parolini, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Alessandro Verazzi. Si tratta di un melodramma in quattro atti, che inizierà alle 18 e durerà 3 ore e 47 minuti, intervalli compresi., Ladeldi: trama, cast e curiosità Grazie alla ‘Diffusa’, lo spettacolo viene proiettato gratuitamente inin numerosi luoghi a Milano (ingresso libero salvo dove diversamente indicato), per unire tutti in città, appassionati e non.