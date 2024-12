Lanazione.it - Polisportiva Carraia in anticipo: sfida decisiva contro Eureka per la vetta

Leggi su Lanazione.it

Anche stavolta lagiocherà inrispetto al Tobbiana ed avrà quindi la possibilità di mettere pressione alla prima della classe. Ma si preannunciano in entrambi i casi scontri impegnativi, per un confronto a distanza che promette di proseguire. Tutto pronto per la decima giornata del campionato di Terza Categoria, che prenderà il via nel pomeriggio odierno. E l’attenzione, alle 14:30, andrà al match dell’Achilli: ilprimo della classe a 21 punti (in condominio con il Tobbiana di Fantoni) farà visita ad un’in ottima forma, che occupa la terza piazza (insieme a Las Vegas e Bacchereto) e vuole avvicinarsi alle zone nobili della graduatoria e che sarà per questo ancor più motivato a dare il 110%. Alla stessa ora, occhio ai vaianesi de Las Vegas: gli uomini di Shehaj tenteranno di violare il Cironi e battere il Prato Sport.