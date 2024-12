Terzotemponapoli.com - Napoli, si resta a Castel Volturno

Ilresterà afino al 2026. Così scrive nell’edizione odierna “Il Mattino”. Svanita, quindi, l’ipotesi di un nuovo centro sportivo e questa notizia è stata ben accolta da Antonio Conte, tecnico azzurro: “Il. Una notizia che Conte ha accolto con favore: perché anche questo aspetto segue da vicino. Considera, infatti, il centro tecnico sul litorale domizio, tra i migliori in cui abbia lavorato: ovvio, non per il numero dei campi a disposizione (sono solo tre) ma per la attrezzature, gli strumenti, le tecnologie che ci sono all’interno. Investimenti di milioni di euro. De Laurentiis dovrà ora concentrarsi sulla questione stadio e prendere una decisione sul futuro dello stadio Diego Armando Maradona”, Conte colpito da SimeoneSempre secondo Il Mattino, le parole pronunciate da Giovanni Simeone, attaccante del, nel post partita contro la Lazio in Coppa Italia, in cui si è detto molto arrabbiato per l’eliminazione, avrebbero colpito molto Antonio Conte, allenatore azzurro.