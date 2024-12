Ilgiorno.it - Manifestazione di solidarietà a Buccinasco per il sindaco Pruiti minacciato

La Rete Solidale Antimafia del Sud Ovest Milano promuove un presidio diper ilRino, in seguito alla lettera anonima di minacce ricevuta nelle scorse settimane. L’iniziativa è promossa dall’associazione Una Casa Anche per Te, Avviso Pubblico, Caritas Ambrosiana, il gruppo DescargaLab e Libera–Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Si torna di nuovo a manifestare a sostegno deldidopo il 2021, quando le associazioni e i cittadini erano scesi in piazza per supportare il primo cittadino dopo le dichiarazioni del boss Rocco Papalia: "Ildovrebbe andarsene da", disse tre anni fa. Questa volta laè per esprimere vicinanza aper le lettere ricevute: alcune lo insultavano e infangavano come persona e amministratore, l’ultima con la minaccia "fatti i c.