Ilgiorno.it - Leo Muscato debutta alla Scala con La forza del destino di Verdi

Leonon dimenticherà mai quest’anno. Il regista, al suo primo 7 dicembre, firma il nuovo allestimento de Ladeldi Giuseppeal Teatro. Un ritornocon rulli di tamburo. "Quello che sta succedendo restituisce un senso al percorso che ho fatto, al mio grande impegno nel lavoro. È l’evento teatrale più importante e visibile in Italia e non solo. Sto ricevendo messaggi da amici/colleghi tedeschi e di altri paesi; milioni di spettatori in tutto il mondo seguiranno la diretta. Ero a San Francisco a settembre per lavoro, molte persone mi hanno detto che la vedranno in differita". Nella prosa ha sempre scelto classici, testi interessanti, alcuni anche di grande piacevolezza. Quanto le è servita questa capacità di discernere? "Non ho lavorato con Strehler ma credo nella sua idea di teatro, di lui ho letto, studiato tutto.