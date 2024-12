.com - Intesa Sanpaolo, 450 milioni di impatto sociale con il Terzo Settore

MILANO (ITALPRESS) –, con la collaborazione di Prometeia, presenta il Rapporto sulla rilevazione degli impatti sociali generati dalle iniziative supportate nel 2023 dalla Direzione Impact che, all’interno della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, si propone di valorizzare il contributo del. Con questo Rapporto si vuole offrire una misurazione rigorosa e approfondita degli effetti attesi dei progetti finanziati e del valoredel cambiamento che hanno comportato.La valutazione ha riguardato oltre 530 iniziative delfinanziate nel 2023 daper 144di euro. Attraverso il metodo SROI (Social Return on Investment)1 viene messo in luce che per ogni euro investito si generano oltre 3 euro di benefici sociali: infatti, l’economico per ilsarà di 450di euro che sosterranno 3.