Inter-Parma IN tre punti | Inzaghi show fino al 3-0 poi troppa confusione

permette alla squadra didi continuare brillantemente il suo inseguimento alla coppia di testa Atalanta-Napoli, dovendo ancora recuperare l’insidiosa trasferta di Firenze. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la quindicesima giornata di Serie AMILANO – Un’altra bella vittoria per l’di Simone, che a San Siro non lascia scampo aldi Fabio Pecchia, undicesimo in classifica a quota 15(come il Torino, ndr). La vetta della Serie A è momentaneamente occupata dall’Atalanta (34), in attesa che giochi il Napoli (32) contro la Lazio (28) e soprattutto che l’– salita a 31 – recuperi, probabilmente a febbraio, la trasferta in casa della Fiorentina (28).