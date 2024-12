Gp Abu Dhabi | pole di Norrispoi Piastri

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.09 Doppietta McLaren in qualifica, per la Ferrari la scalata al titolo costruttori è sempre più impervia. A Yas Marinadi Norris davanti a, Sainz 3° tempo davanti a un Hulkenberg sorprendente, poi Verstappen, Gasly e Russell. Leclerc eliminato in Q2 per un tempo cancellato (track limit): sconta la penalità di 10 posti per il cambio della batteria e parte ultimo. Triste il passo d'addio di Hamilton alla Mercedes. Il britannico comincerà l' ultima gara con la casa tedesca dal 17° posto: va infatti subito fuori in Q1.