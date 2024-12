Anteprima24.it - Furti nei supermercati del salernitano: in arresto padre e figlio

Tempo di lettura: 2 minutiNella mattina odierna la Polizia di Stato della Questura di Salerno, mediante investigatori della Squadra Mobile, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno nei confronti di due soggetti,, già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio; i due sono indagati in concorso per cinqueaggravati recentemente commessi, tutti in orario notturno, nei confronti di esercizi commerciali, perlopiù, di questo Capoluogo, tra il 6 e il 18 novembre scorsi.Le indagini, attivate nell’immediatezza dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Procura della Repubblica di Salerno, hanno consentito di identificare compiutamente i predetti, rispettivamente classe 1975 e 2003, quali autori dei fatti; nello specifico l’identificazione è stata resa possibile dall’acquisizione delle immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali presi di mira, nonché di quelli limitrofi.