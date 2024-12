Cultweb.it - Cos’è l’arm knitting e perché fa impazzire tutte e tutti (senza distinzione)

, o “lavoro a maglia con le braccia”, è una tecnica che sta conquistando il mondo per la sua semplicità e velocità. Nata attorno al 2013, è una pratica che sostituisce i ferri con le braccia, creando punti ampi e un effetto visivamente sorprendente. Con pochi materiali e un po’ di esercizio è possibile realizzare accessori, coperte e decorazioni per la casa in pochissimo tempo.Per iniziare, è sufficiente un filato extra bulky, ovvero voluminoso, spesso utilizzato per creare l’aspetto “ciccioso” tipico del. Dopo aver formato un nodo iniziale (slipknot) e averlo fissato al braccio, si possono avviare le maglie, determinando la larghezza del progetto. La tecnica prevede il passaggio delle maglie da un braccio all’altro, lavorando ogni fila in modo continuodover girare il lavoro, come avviene invece con i ferri tradizionali.