Noinotizie.it - Consumo di suolo: Coldiretti, in Puglia il dato più alto d’Italia per i pannelli fotovoltaici Solo una parte della questione

focalizza sulla presenza diildi. Naturalmente èunaperché fra cementificazione ed asfnon ce la passiamo benissimo. Va ripensato tutto, magari ricordandoci che le radici degli alberi trattengono il terreno proteggendolo da eventi estremi, che quando ci sono 45 gradi sarebbe meglio l’ombra di un albero che il nero di un asfe via discorrendo.Di seguito un comunicato diffuso da:Ildiinaccelera, con 6.130 ettari mangiati daia terra, ilpiùpari al 34% di tutti gli impianti nazionali, che toglie prospettive di lavoro in agricoltura anche ai giovani. E’ l’allarme lanciato dalla, sulla base di dati Ispra relativi al periodo 2006-2023, in occasioneGiornata mondiale delche si celebra il 5 dicembre.