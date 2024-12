Oasport.it - Combinata nordica, Riiber vince in scioltezza la Gundersen di Lillehammer. Buzzi vicino alla top15

Leggi su Oasport.it

Jarl Magnuscompleta l’opera e domina ladi(in Norvegia), valevole come prima competizione della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di. Vittoria individuale numero 75 nel circuito maggiore per il fuoriclasse norvegese, che si riprende così il pettorale giallo di leader della classifica generale dopo quattro gare.aveva già ipotecato il successo odierno nel segmento di salto (su trampolino piccolo) mattutino, presentandosi al via della prova sugli sci stretti con un vantaggio abissale sul resto della concorrenza. Il cinque volte vincitore della Sfera di Cristallo ha gestito facilmente il segmento di fondo sulla distanza dei 10 km, senza spingere a tutta fino in fondo e trionfando comunque con 36? di margine sui primi inseguitori.