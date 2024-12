Ilgiorno.it - Chi sarà nel palco reale per la prima della Scala 2024: Laura De Cicco e Chiara Bazoli al fianco di Liliana Segre

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – È cambiata la disposizione delper la, in scena questa sera, 7 dicembre (Sant’Ambrogio) al Piermarini. A quanto si apprende da fonti del Senato, la senatrice a vitaoccuperà la postazione centrale, al posto del presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, impegnato in un viaggio a Parigi (per la riapertura di Notre-Dame) Alla sua destra la moglie del presidente del Senato,Dee alla sua sinistra, la compagna del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Ai due lati si siederanno rispettivamente, sul lato destro il presidente del Senato, Ignazio La Russa e su quello sinistro, il sindaco Sala. Questo schema, che vede le tre donne al centro del, è stato proposto da La Russa, e accettato di buon grado dal primo cittadino milanese.