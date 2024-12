Lanazione.it - Undici anni senza Madiba: "Continua a insegnarci"

Firenze ha ricordato l’11esimoversario della scomparsa di Nelson Mandela e lo ha fatto davanti alla riproduzione della cella all’ingresso del palazzetto dello sport cittadino, intitolato proprio a Mandela. Tra i presenti Mmathari Mashao, ministro plenipotenziario ambasciata del Sudafrica, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e la sindaca di Firenze, Sara Funaro. "Le parole di Mandela – sottolinea Mashao – non sono evaporate nel nulla. Gli insegnamenti non parlano solo dei mali del passato ma di quelli cheno a succedere oggi". Giani invece ha sottolineato che "Mandela, lasciandoci 11fa, lasciava un’impronta che rimarrà nella storia dell’umanità per sempre. Rimarrà uno dei punti di riferimento di quella lotta alla discriminazione razziale che è uno dei principi fondamentali per la convivenza umana nel pianeta".