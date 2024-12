Tg24.sky.it - Treviso, uomo sfrattato morto in garage: scoppia la polemica

ta un'accesatra attivisti dei centri sociali e la politica, dopo la tragica morte di undi 53anni, Marco Magrin, che da tempo viveva in undopo essersi visto costretto a lasciare l'appartamento in affitto che occupava, di proprietà di un esponente no global. L'avevanoperché non riusciva a pagare l'affitto, nonostante avesse un lavoro regolare, ma lui non si era arreso e per mesi aveva cercato casa pubblicando annunci sui social. Nessuno gli aveva però risposto e lui non aveva chiesto aiuto, forse vergognandosi della sua situazione. Così non gli era rimasto che andare a vivere e dormire in quel, dove èlunedì, forse ucciso dal freddo che potrebbe aver aggravato il problema cardiaco di cui soffriva. "Ucciso dall'indifferenza"L'attacco di oggi è arrivato dal sindaco di, Mario Conte della Lega, che, appresi i particolari della vicenda, ha promesso di presentare un esposto alla magistratura sui "molti aspetti da chiarire" della tragica fine di Magrin, unin difficoltà economiche che viveva ai margini della società.