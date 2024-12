News.robadadonne.it - Tragedia in via Giordani, 12enne muore dopo la caduta dal decimo piano di un palazzo

Unasi è consumata in via Igino, strada romana già tristemente nota alla cronaca per essere la stessa dove, nel 2016, ebbe luogo il terribile omicidio di Luca Varani: V.S., un ragazzino di 12 anni, è morto precipitando daldi un, atterrando su un cumulo di foglie in giardinoaver sbattuto anche su un muretto.Trasportato d’urgenza al Bambin Gesù, il giovane è morto in serata. Il fatto è avvenuto, secondo quanto riportato dai primi testimoni, attorno alle 18 del 5 dicembre. Pare che il bambino fosse in casa con la babysitter e la sorella, mentre il padre stava lavorando in smart working in un’altra stanza dell’abitazione.“Il corpo era ricoperto di foglie, una scena orribile. È caduto davanti ai miei occhi. L’ho visto precipitare – ha raccontato ai media una donna che lavora come badante nel-Mi è caduto proprio davanti, sul momento non sono nemmeno riuscita a vedere chi fosse, se fosse un uomo o un ragazzino”.