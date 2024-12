Termosifoni rotti infissi vecchi e coperte in classe | le scuole restano al gelo e oltre la metà non interviene – I dati

Leggi su Open.online

Il primo soffio d’inverno e, come ogni anno, nellerispuntano cappotti,e stufette portatili. Una scena tanto familiare quanto desolante: ragazzi avvolti nei giubbotti durante le lezioni e proteste che si alzano contro un sistema che sembra riproporre ogni anno le medesime problematiche. Tra, scarsi interventi e, i numeri parlano chiaro: secondo un’indagine di Skuola.net su 1.800 studenti di medie e superiori, ben due su tre dichiarano di soffrire il freddo in, conladi loro (nonché il 35% del totale) che definisce la situazione «quasi insopportabile».Le cause del freddo in aulaMentre i cambiamenti climatici stanno ritardando sempre più l’arrivo del vero inverno, l’impreparazione delleitaliane rimane un problema cronico.