Quifinanza.it - Stretta sul contante, nuove regole sui sequestri e multe più salate

Leggi su Quifinanza.it

Il Consiglio dei ministri di lunedì 9 dicembre prevede all’ordine del giorno la bozza del decreto legislativo sul denaro. Si prevedono modifiche sostanziali per iin caso di violazioni relativi alle dichiarazioni. Lo stesso dicasi in caso di prove che leghino il denaro individuato ad attività criminose. Il tutto in un sistema dalle sanzioni più gravose.sulÈ in arrivo una mannaia sul trasferimento di, che sia in entrata o in uscita rispetto al territorio italiano. Le autorità potranno procedere al trattenimento del denaro, qualora la somma risultasse in violazione degli obblighi di dichiarazione previsti o si sospettino attività criminose. Largo poi apiù.È quanto prevede la bozza del decreto legislativo sul. Si mira ad attuare delle sostanziali modifiche, al netto della conferma dell’obbligo di dichiarazione per chi entra in Italia o lascia il Paese con somme contanti pari o superiori a 10mila euro.