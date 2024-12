Ilrestodelcarlino.it - Strage di Natale, Bologna non dimentica

Il 23 dicembre ricorre il 40° anniversario delladel treno 904 che causò la morte di 17 innocenti passeggeri in viaggio per le festività di1984. È giusto ricordare che ci fu anche una 18esima vittima: il vice Ispettore della Polizia Filippo Alberghina, catanese, mio collega, persona garbata e sensibile, che si suicidò dopo qualche giorno, turbato dall'orrore dei corpi dilaniati dalla bomba e dalla malvagità degli autori. Il collega Alberghina (trasferito alla Polfer dipochi giorni prima della) è ricordato a Roma nel Sacrario dei caduti della Polizia di Stato come vittima del dovere. Nazzareno Canalini Risponde Beppe Boni Ladel Rapido 904 Napoli - Milano rimane uno dei misteri d'Italia. Del resto non tutti i massacri degli anni del terrorismo hanno avuto un esito di verità.