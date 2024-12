Sei fuori da Amici 24 Doccia gelata per il concorrente l’annuncio di Maria De Filippi

Leggi su Caffeinamagazine.it

24, dura decisione dei giudici: l’allievo è. Entrato nella scuola diDeforte di un seguito. La notizia non spegne le polemiche che si sono alzate intorno a Luk3, il cantante preso di mira da Anna Pettinelli e difeso da Lorella Cuccarini. Polemiche che investono i maestri quanto il pubblico che sui social ha dato libero sfogo in difesa del cantante. Si legge: “Intanto luke è l’unico dei ragazzi ad aver cantato l’inedito 7 volte”.>> Valeria Marini aggredita da un uomo sulle scale di casa, lo choc totale“Ci sono ragazzi che non l’hanno MAI cantato in puntata (Trigno) o chi l’ha cantato 1 volta (Diego). Come non fate a vedere che è tutto a suo favore? Gli hanno costruito il ruolo della vittima e lo sa pure lui che non uscirà. Abbiamo le lettere della bidella e della sorveglianza stessa dinamica della signora che regalò il vestito a Giugiola”.