Sciopero venerdì 13 dicembre, si fermano bus e treni. Stop anche al settore sanitario

Ildei trasporti in Italia si prepara ad affrontare uncomplicato, con numerosi scioperi già programmati., aerei e mezzi pubblici saranno coinvolti in una serie di proteste, a cui si aggiunge un nuovogenerale fissato per il 13, successivo a quello del 29 novembre.Giorno e date delloLa prima data da segnare in agenda è132024, quando si terrà unogenerale nazionale di 24 ore che coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private, con l’eccezione delaereo che si fermerà invece il 15.La mobilitazione, indetta dall’Unione Sindacale di Base (Usb), una sigla minoritaria, potrebbe registrare un’adesione inferiore rispetto allodel 29 novembre organizzato da Cgil e Uil. Tuttavia, disagi, ritardi e cancellazioni non sono esclusi, interessando trasporti come, taxi e mezzi pubblici locali, oltre ai settori di sanità, scuola e giustizia.