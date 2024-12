.com - Sarafine, video intervista EP Un trauma è per sempre: «Nella vita serve fermarsi per poi ripartire»

La cantautrice calabrese ha deciso di attendere un anno prima di rilasciare nuova musica, senza cavalcare l'onda ma concentrandosi sulla realizzazione di un progetto che la rappresentasse in toto. Nel frattempo ha portato la sua musica nei principali festival all'aperto la scorsa estate e si appresta a tornare live, con il prossimo evento, prima di Natale, a Livorno, in omaggio a dj Franchino. L'Ep, fuori per Warner Music Italia, si apre con Scrolla, brano che anticipa alcuni temi presenti, dalla frustrazione della sua generazione al rapporto con i social fino a ricordi dell'infanzia, e prosegue con Control Freak, antipasto di questo progetto, insieme a un clip che nasce da una frase che ha colpito l'artista, relativa alla differenza tra umiltà e umiliazione.