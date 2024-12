Roma morto il bambino precipitato dal decimo piano È giallo su chi c’era in casa con lui

Leggi su Dayitalianews.com

Non ce l’ha fatta Valerio, ildalin via Igino Giordani ain circostanze tutte da chiarire. Troppo gravi le ferite riportate e il bimbo di 11 anni, dopo la corsa all’ospedaleGesù, è spirato poco prima delle 20:00. Gli inquirenti stanno indagando per fare luce su un caso che, al momento, si presenta molto ingarbugliato., le dichiarazioni dei testimoniUna badante straniera, che lavora nel palazzo, sotto choc ha raccontato che ha visto la terrificante scena: “Il corpo era ricoperto di foglie, una scena orribile. È caduto davanti ai miei occhi, l’ho visto precipitare” – aggiungendo di aver urlato per richiamare l’attenzione dei residenti. A quanto pare la caduta delsarebbe stata attutita da una siepe, che però non sarebbe bastata.