Gamberorosso.it - Quartieri che rinascono, piazze sconosciute e risotti strepitosi. La nuova Milano gastronomica

Leggi su Gamberorosso.it

Ci siamo abituati a parlare dicome della metropoli più internazionale Italia, del centro del business, del posto dove convogliano i progetti più significativi e dove tutti i grandi gruppi vogliono accaparrarsi il proprio spazio, vetrina esclusiva o discreto pied-à-terre che sia. La pensiamo e la viviamo come la piazza più competitiva del Paese, nel bene e nel male, ne calpestiamo il campo sognando la Serie A, la percorriamo a velocità sfrenata per stare al suo ritmo, per poi lamentarci delle energie mentali ed economiche (i menu nell’ultimo anno sono aumentati di circa il 14%, per non parlare del carovita e dei prezzi del mercato immobiliare) che spendiamo per farlo.piazza San LuigiMa che fatica. E soprattutto, che peccato. Perché nella corsa all’ultimo soft opening, nel presenzialismo ossessivo agli eventi che contano, rischiamo di privarci della“di quartiere”, quella dellette nascoste cui alcune riqualificazioni intelligenti hanno restituito vita sociale e appeal urbano, quella dei mercati rionali, delle pasticcerie storiche, delle osterie “dove la gente culmina nell’eccesso del canto” per citare Alda Merini, la grande poetessa che alla sua odiata e amata città natale ha dedicato versi e pensieri tuttora di commovente attualità.