Ilfattoquotidiano.it - Prima della Scala, in scena l’opera “innominabile” di Verdi: ecco di cosa parla “La Forza del Destino” e la trama atto per atto

Il terremoto più potente del mondo, il quartostoria moderna, con conseguente tsunami e catastrofe di Fukushima colpì il Giappone proprio mentre il maestro Zubin Mehta metteva a punto la prova d’insieme24esima opera di Giuseppecon l’orchestra del Maggio Fiorentino. Leggenda vuole che il primo settembre 1939 in cartellone al teatro Wielki di Varsavia ci fosse proprio questo titolo del compositore di Busseto e in quelle ore la Germania di Hitler varcava il confine trascinando l’Europa nella sciagura. Certo, invece, è che il baritono americano Leonard Warren morì a 49 anni sul palco del Metropolitan di New York dov’era impegnato nella parte di Don Carlo di Vargas, uno dei protagonisti del lavoroano ( il giornalista Alberto Mattioli, inesauribile pozzo di conoscenzalirica, racconta che Warren stava per cantare “Morir, tremenda”).