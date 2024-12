Inter-news.it - Pecchia: «L’Inter è una gigante, non solo in Italia. Meriti a Inzaghi!»

Al termine di Inter-Parma, conclusa con successo dai nerazzurri per 3-1, Fabiosi presenta davanti ai giornalisti. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal mister gialloblù in conferenza stampa.Le parole di misternella conferenza stampa post Inter-ParmaUn commento sulla partita e sulla prestazione del Parma?La prestazione dei ragazzi per me è positiva. Sapevamo chi affrontavamo, quindi tutte le analisi sono relative all’avversario. L’atteggiamento dei miei è molto positivo, la voglia di voler fare quello che facciamo di solito c’è stato. L’aver trovato il gol ancora una volta. In un paio di situazione nel primo tempo potevamo essere più fortunati, però tutto sommato questa partita è ancora uno step per tutti i miei ragazzi.Tra tutte le altre big avversarie, chi è favorito in campionato?Tutte queste squadre fanno un campionato a parte, noi facciamo quello che viene definito un campionato diverso.