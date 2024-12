Puntomagazine.it - Montecorice si prepara alla magia della terza edizione del Presepe Vivente

Leggi su Puntomagazine.it

14 e 15 dicembre: il borgo si trasforma in un teatro a cielo aperto tra tradizione e novitàSpettacolari scene presepiali arricchite da canti, danze e la presenza di personaggiNatività interpretati da abitanti e volontari nei panni di angeli, pastori e artigiani. Il borgo di, nel cuore del Cilento, sia ospitare ladel “Vivente” in programma nei giorni 14 e 15 dicembre. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di, è resa possibile graziecollaborazione delle associazioni Actor Sud e Il Contrappasso, epartecipazione di tanti cittadini che, con passione, curano scenografie e rappresentazioni.I vicoli del borgo si trasformeranno in un affascinante spettacolo teatrale itinerante, animato da danze e canti che rievocano l’atmosferaNatività.