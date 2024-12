Sport.quotidiano.net - Magi tra passato e presente: "Maceratese, chiedo scusa"

"Ho sbagliato a usare certe parole che si riferivano esclusivamente sulla partita persa a Monte Urano. Si è creato un equivoco e mi scuso per il malinteso con lae con i suoi tifosi che mi hanno sempre mostrato affetto". Giuseppe, tecnico del K-Sport Montecchio Gallo, si riferisce alla nota dellache si era detta perplessa e delusa dalle dichiarazioni del tecnico "secondo cui un loro calciatore sarebbe stato squalificato per evitargli di affrontare i biancorossi". Capitolo chiuso. Pensi ae viene in mente la cavalcata in serie D dell’imbattuta. "E come potrei dimenticare la festa in una piazza strapiena dopo la vittoria sull’Agnonese: mi è rimasta impressa la gioia della città, il coinvolgimento non solo dei tifosi ma di tutta Macerata. Sono 5-6 le squadre che hanno fatto una simile impresa: quando succedono certe cose è un insieme di fattori: giocatori, staff tecnico, dirigenza e tifosi".