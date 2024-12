Thesocialpost.it - Lecce, spezza il braccialetto elettronico e minaccia di morte l’ex: lei lo denuncia e lo fa arrestare

Hato ilche gli era stato imposto a causa dello stalking nei confronti della sua ex compagna. Successivamente, ha condiviso una foto sui social e inviato un messaggio su WhatsApp alla donna, con un inquietante avvertimento: «Pensa ai fiori per il cimitero». Fortunatamente, lanon si è concretizzata. L’uomo, un 45enne originario di San Cesario di, è stato arrestato.Leggi anche: La donna, dopo aver visto la foto sui social che ha suscitato reazioni di shock e incredulità tra gli utenti, ha deciso dirlo nuovamente, come riportato da La Repubblica. Per mesi era stata vittima di persecuzioni e aggressioni da parte dell’uomo, fino a quando non ha trovato il coraggio di rivolgersi alle autorità. Di conseguenza, era stato emesso un divieto di avvicinamento e gli era stata applicata una cavigliera anti-stalker.