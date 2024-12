Linkiesta.it - La lunga battaglia legale sul Leoncavallo potrebbe (non) finire il 10 dicembre

Dall’omicidio di Fausto e Iaio del marzo 1978, agli scontri con la polizia in via Turati del settembre 1994, fino a recenti iniziative culturali, come la fiera enogastronomica “La Terra Trema”. IlSpazio Pubblico Autogestito (di fatto un centro sociale occupato), che oggi sorge in un’ex cartiera in via Watteau 7, in zona Greco, è una delle più importanti tessere del mosaico sociale della città di Milano dell’ultimo mezzo secolo. Una tessera che nel tempo ha mutato aspetto e funzione. Ora rischia di scomparire per via di un nuovo procedimento di sfratto (il centounesimo in meno vent’anni). Lo scorso 9 ottobre la Corte d’Appello del Tribunale Civile di Milano ha condannato il ministero dell’Interno a pagare oltre tre milioni di euro (303.915 euro per dieci anni) alla società «L’Orologio srl» del gruppo Cabassi, proprietaria dello stabile.