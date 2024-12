Calciomercato.it - Inzaghi in ansia per Bastoni: problema muscolare nel finale di Inter-Parma

Il difensore della Nazionale è stato sostituito nell’ultima parte di gara per un fastidio alla coscia: da valutare le sue condizioni in vista del prossimo match di Champions in casa del Bayer LeverkusenL’regola ilcon un secco 3-1 e si porta nuovamente a una sola lunghezza dalla capolista Napoli a parità di partite giocate.Alessandro(LaPresse) – Calciomercato.itDimarco apre le marcature con un eurogol, prima delle zampate nella ripresa di Barella e Thuram. L’unica nota stonata per Simoneè Lautaro Martinez, rimasto ancora a secco e che ha fallito almeno tre ghiotte occasioni per finire sul tabellino dei marcatori. Il tecnico nerazzurro non era particolarmente soddisfatto del primo tempo della sua, mentre i campioni d’Italia nella ripresa sono andati sul velluto.