Ilgiorno.it - Il sogno realizzato di Alessandro Brivio: è diventato bagnino, tra i primi con sindrome di Down

Missaglia (Lecco) – Ale è come un delfino. È più a suo agio in acqua, che sulla terra ferma. Che sia di mare, di lago, o di piscina, è il suo elemento naturale. Ci sguazza, anzi nuota, praticamente da quando è nato. E lavorare in acqua per salvare chi l’acqua l’adora come lui è sempre stato il suo. Unche ha finalmente, con passione, determinazione, senza sconti. Ale infatti ora è un, tecnicamente un assistentecertificato Fin – Federazione italiana nuoto -, tra iin assoluto con ladiha 25 anni ed è di Missaglia. “Il nuoto è sempre stata la mia passione”, racconta. È uno dei campioni di Oltretutto97, società sportiva di Malgrate anche per atleti diversamente abili. Il suo idolo? “Greg”, risponde orgoglioso, sventolando una sua foto con Gregorio Paltrinieri, plurimedagliato olimpico di nuoto.