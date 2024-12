Butac.it - Il Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic

TGCOM24 il 4 dicembre titolava:Congresso Usa: il Covid “molto probabilmente” scaturito da un laboratorio di WuhanDopo un’indagine di due anni sulla pandemia, un rapporto del Congresso afferma anche che il distanziamento sociale “non avrebbe basi scientifiche”Poi nelle prime righe dell’articolo si riportava:Il Covid-19 probabilmente avrebbe avuto origine in un laboratorio di Wuhan, in Cina. A dirlo è una sottocommissione del Congresso, dopo aver concluso un’indagine durata due anni sulla pandemia di.Quindi il titolo usato è già disinformazione: il rapporto non è del Congresso, ma – come apprendiamo subito dopo – di una non meglio definita “sottocommissione” di cui però non ci viene raccontato da chi sia formata e con che autorevolezza. Per cui siamo andati a cercarli noi per voi, così che le cose vengano raccontate per bene.