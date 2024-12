Ilrestodelcarlino.it - Il compleanno di Serra: "La sua Casa ora vive"

Nel monumento di, la dimora natale del più grande letterato cesenate di ogni tempo tornata a rifulgere di fresca vita propria grazie al contributo degli studenti dell’indirizzo turistico dell’Ite, si è celebrato ieri il 140° anniversario della nascita dell’autore. L’anno prossimo sarà la volta del 110° della morte avvenuta in guerra il 20 luglio 1915 sul Podgora.è aperta al pomeriggio del terzo sabato pomeriggio di ogni mese. Sono intervenuti l’assessore alla cultura Camillo Acerbi, il pronipote bolognese omonimo dicon la consorte, il preside delPaolo Valli, il vicepreside Davide Giunti, la professoressa Raffaella Martina coordinatrice delle iniziative, il professor Francesco Dellavittoria, che ha declamato alcuni passi serriani. "La nostra attività – spiega la professoressa Martina – non si limita alle visite guidate, numerose in questi tre anni, con le nostre allieve a fa dar Cicerone, ma ci sforziamo di collegare ogni apertura del Museo, partendo dal vissuto di, ad elementi e vicende della vita culturale e sociale cittadina, unendo passato e presente e mantenendo vivo l’interesse sulla figura straordinaria di questo letterato dalle tante sfaccettature".