Ilgiorno.it - Il castello brilla con Hayez. La Tamar di Giuda protagonista a Masnago

È ospitato aldidal 1971 ed è uno dei dipinti più rappresentativi della collezione d’arte moderna e contemporanea dei Musei Civici di Varese. Ma forse non tutti i varesini conoscono il "di" di Francesco. Per far riscoprire il capolavoro ottocentesco il Comune di Varese ha deciso di dedicargli un allestimento speciale in occasione delle feste. Proprio come è prassi ormai da anni nelle grandi città, quando con il Natale si organizzano esposizioni ad hoc spesso con opere in prestito, anche Varese dà così il via ad una tradizione natalizia che si ripeterà anno dopo anno, giocando però in casa. All’opera diè stata dedicata un’intera sala, quella della Crocifissione, uno degli ambienti affrescati nel cuore della parte storica del. Da oggi pomeriggio (inaugurazione alle 18) il quadro si potrà ammirare con il nuovo allestimento a cura di Valeria Marinoni.