Linkiesta.it - Gli alibi inesauribili di Meloni per giustificare il fallimento del centro migranti in Albania

È sempre colpa di qualcuno se la politica di contrasto all’immigrazione non funziona, se ilinè vuoto e sta servendo a raccogliere cani randagi. È colpa delle «zecche rosse», come Matteo Salvini chiama i magistrati, che hanno fatto rientrare in Italia quelle decine ditrasferite Gjader. C’è sempre un complotto anti-italiano che impedisce a Giorgiadi portare avanti quello che lei definisce «un progetto innovativo preso a modello dalla quasi totalità dei Paesi europei». La presidente del Consiglio non si rassegna alsu un tema redditizio dal punto di vista dei consensi e che affonda in un sentimento populista e xenofobo. Gliche costruisce la destra sembrano per il momento funzionare, ma tali rimangono.ora aspetta che la Corte di Giustizia europea le dia ragione.