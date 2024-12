Cityrumors.it - Femminicidio di Giulia Tramontano | Alessandro Impagnatiello dal carcere le scrive una lettera. “Mi manchi. Tu già sai”

All’ergastolo per l’omicidio della compagna incinta,nellaaccusa anche magistrati e media. Il contenutoCondannato all’ergastolo per l’omicidio die del figlio Thiago che lei portava in grembo,dalha scritto unache, tramite il fratello Omar, ha inviato al programma “La Zanzara” di Radio24. Il conduttore Giuseppe Cruciani ha quindi spiegato di aver ricevuto l’autorizzazione da Omar e dal legale a leggerla: il contenuto sta facendo discutere.daluna: il contenuto fa discutere (cityrumors.it / ansafoto)Lascritta dasi snoda su diversi punti. Ampio spazio è lasciato a, la donna chediceva di amare e che ha brutalmente ucciso mentre aspettava il loro primogenito, Thiago.