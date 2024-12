Tg24.sky.it - Daniela Ruggi scomparsa da due mesi nel Modenese, arrestato un uomo

È giallo per ladi, la 31enne di Montefiorino, sull’Appennino, della quale non si hanno notizie da più di due. Ieri, 5 dicembre, unche poche ore prima aveva risposto alle domande del programma televisivo Pomeriggio Cinque confermando di conoscere la donna, è statoper ipotesi di reato legate al possesso di armi. La donna, vive a Vitriola, frazione di Montefiorino, in una situazione di disagio, èil 18 settembre quando è stata riportata a casa in ambulanza dall'ospedale di Sassuolo dove era andata per recarsi al pronto soccorso.