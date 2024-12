Nerdpool.it - Creature Commandos ha accennato a un dettaglio importante sulla storia del Superman del DCU

Leggi su Nerdpool.it

ha ufficialmente dato il via al nuovo franchise dell’Universo DC e, fedele alla sua parola, lo showrunner/responsabile dei DC Studios James Gunn ci ha fatto immergere in un universo di supereroi già pienamente consolidato. Fin dalle prime notizie trasmesse nello show, è stato chiarito che ci troviamo in un mondo in cui le Amazzoni e la loro isola mistica fanno parte del panorama geopolitico tanto quanto il prezzo del petrolio o le guerre ai confini esteri. I primi due episodi diconfermano anche che gli eventi dei precedenti progetti DC di Gunn – il film Suicide Squad e la serie TV Peacemaker – fanno parte di questo nuovo canone del DCU.Con questo approccio, Gunn riesce abilmente a costruire gli angoli del DCU (e della sua) a cui si collegano i vari personaggi di