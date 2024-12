Romadailynews.it - Cina: stesso trattamento di imprese nazionali per aziende finanziate dall’estero in appalti pubblici

Pechino, 06 dic – (Xinhua) – I prodotti fabbricati dainpotranno beneficiare della stessa politica preferenziale in materia di prezzi sui prodottinelle gare d’appalto governative, ha dichiarato il ministero cinese delle Finanze (MOF). Un recente avviso del MOF, che invitava commenti, ha svelato una preferenza nei prezzi del 20% negliper i beni prodotti a livello nazionale. Questa politica riservera’ loallee a quelle, ha dichiarato il ministero, sottolineando che qualsiasi azienda, indipendentemente dalla sua proprieta’, potra’ beneficiare di questa politica, purche’ i suoi prodotti soddisfino i criteri. La parita’ diriflette la ferma determinazione dellaad aprirsi, dato che negli ultimi anni sono stati compiuti continui sforzi per creare condizioni di parita’ per tutti gli attori del mercato.