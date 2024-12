Romadailynews.it - Cina: stanzia fondi per garantire inverno caldo a persone colpite da calamita’

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 06 dic – (Xinhua) – Le autorita’ cinesi hannoto 5,27 miliardi di yuan (circa 733,5 milioni di dollari) a sostegno degli sforzi perche ledai disastri rimangano alquest’, ha dichiarato oggi il ministero delle Finanze. Il fondo,to congiuntamente dal ministero delle Finanze e dal ministero per la Gestione delle Emergenze, e’ destinato a sostenere i governi locali nell’aiutare leda disastri naturali durante le stagioni invernale e primaverile, con particolare attenzione a fornire condizioni di vita confortevoli. I governi locali sono tenuti a rafforzare la supervisione deidi soccorso e ad assicurare che il sostegno finanziario sia distribuito in modo tempestivo, in conformita’ con le politiche e i regolamenti.