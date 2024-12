Ilrestodelcarlino.it - Centenario di Scuola del Mosaico. Ravenna sarà galleria a cielo aperto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli artisti dell’Accademia espongoni negli esercizi pubblici della città. Sono 17 e i loro lavori si potranno ammirare in altrettanti esercizi commerciali, pubblici esercizi, alberghi, ristoranti, panifici e librerie, bar, gioiellerie, erboristerie, nell’anno deldelladel. Il 23 gennaio 1924, infatti, il Consiglio accademico dell’Accademia provinciale di Belle arti deliberava la creazione delladel, di cui fu direttore Vittorio Guaccimanni. Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio, in accordo con l’Accademia di Belle arti, ha sviluppato un progetto che si propone di creare sostegno, promozione e diffusione alte in collaborazione con gli imprenditori della città. "Arte e laboratori in vetrina – afferma Francesco Turchi, presidente del Gruppo giovani imprenditori Confcommercio– rappresenta una delle più belle occasioni di collaborazione tra il mondo dell’impresa, la cultura e l’arte della nostra città: il progetto mette insieme insieme il Gruppo Giovani Imprenditori e l’Accademia, in occasione deldella sua fondazione.