Ilveggente.it - Calciatori Panini 2024-2025: svelata la data di uscita dell’album

Leggi su Ilveggente.it

, al via il conto alla rovescia: ci siamo quasi, ecco quando potrai acquistare l’album e le prime bustine.Sarà anche un classico, ma è comunque uno di quei classici senza tempo. Perché, diciamoci la verità, le figurine deihanno sempre, ancora oggi, un fascino indescrivibile. Intramontabile, oltretutto, capaci come sono di regalarci ogni anno, ormai da decenni, emozioni indescrivibili. Cosa che faranno anche quest’anno, essendo ormai imminente l’arrivo, in edicola, della nuova edizione delle figurine deiladi(AnsaFoto) – Ilveggente.itSe nei giorni scorsi era apparso, sui canali social della raccolta, un teaser che aveva fatto sognare a occhi aperti collezionisti e semplici appassionati, l’anteprima delle score ore ha mandato tutti in brodo di giuggiole.