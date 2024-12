Biccy.it - Amici, chiesta sostituzione con un artista di Sanremo: cantante esce dallo studio

L’ultima registrazione di24 è stata parecchio movimentata, soprattutto per tre cantanti, uno di loro è stato eliminato, per un altro è statalae il terzo invece continua ad essere al centro di una polemica e di discussioni tra professori. Questo articolo contiene le anticipazioni di quello che vedremo in puntata domenica pomeriggio, quindi se non volete spoiler questo non è il posto che fa per voi.A quanto pare Anna Pettinelli (che ha litigato con Lorella Cuccarini) continua a mettere in dubbio le qualità di Luk3 ed ha ancora delle perplessità sul fatto che il giovane meriti di restare nella scuola: “Luk3 continua ad essere nell’occhio del ciclone. – riporta Superguida tv – Oltre a finire ultimo in classifica canto, ha Anna Pettinelli che non lo lascia in pace nemmeno un momento“.