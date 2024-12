Tpi.it - X Factor 2024: chi sono i concorrenti (cantanti) in finale

: chi) in, finalistiChiina X? I finalisti che si contendono la vittoriain tutto quattro: Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. Alla conduzione Giorgia. In giuria Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Achille Lauro e Manuel Agnelligli unici con dei, con Lauro che ne ha ben tre in squadra. Super ospiti dellaRobbie Williams e Gigi D’Alessio. Scopriamo meglio chii quattro finalisti di X.Lorenzo ha 17 anni ed è di Verona: la musica ha sempre fatto parte della sua vita, prima di partecipare a Xnella sua cameretta provava e produceva le sue canzoni dal sound indie pop; è appassionato di cantautorato italiano, quello contemporaneo (e non solo); canta e suona chitarra e pianoforte.